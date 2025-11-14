En La Fortaleza, Lanús y Atlético Tucumán empatan 1 a 1 por el 16° y último capítulo de la fase regular en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional que tiene en juego nada menos que la permanencia, el ingreso a copas internacionales y el pasaporte a los playoffs por el título doméstico desde la Zona B.

Sin lugar para las especulaciones, porque los dos necesitan ganar en el último capítulo, se terminó armando un entretenido primer tiempo en el Sur del Gran Buenos Aires.

El dueño de casa no se guardó nada. No hubo próxima final de la Sudmericana que lo corra del objetivo de certificar participación internacional en 2026 y los tucumanos no pretenden vacaciones anticipadas.

A los 18 minutos, con una jugada de pelota parada preparada, Lanús tomó ventaja desde la cabeza del paraguayo José Canale, tomando de aire un balón que le bajaron del lado opuesto en un tiro libre. Frontal al arco rival, los ejecutores granates la movieron, también a la defensa y a partir de esa estrategia se generaron los espacios para la llegada del marcado central.

Perdido por perdido, Atlético salió a buscarlo y en la improvisación y gambeta de Nicolás Laméndola encontró el resquicio por la izquierda del ataque. El mediocampista pisó el área y con los ojos bien abiertos asistió a Ruiz para que ponga las cosas en tabla a los 31.

Los goles

31 MInutos. Gol de Atlético Tucumán, Ruiz. Toda jugada creativa de Laméndola por la izquierda del ataque visitante. Fue eludiendo rivales y beneficiándose con algunos rebotes, entró al área y con los ojos bien abiertos asistió a su compañero para la definición de cabeza.

18 Minutos. Gol de Lanús. Canale en la pelota parada, el defensor paraguayo pone en ventaja al Granate que busca la clasificación a Copa Sudamericana. La prepararon en la semana y salió en la tarde noche del Gran Buenos Aires. En un tiro libre frontal, movieron la pelota y provocaron el doble cabezazo dentro del área rival.

13 Minutos. Trámite de mitad de cancha, pero Lanús encuentra la primera de peligro a su favor, el remate de Castillo da en el travesaño del equipo tucumano defendido por Mansilla.

3 Minutos, el técnico local no se guardó nada. El Granate quiere dejar el camino internacional para el 2026 resuelto más allá de la final por la Copa Sudamericana el 22 de noviembre ante Atlético Mineiro. Unos 15 mil hinchas argentinos viajarán a Asunción para buscar la consagración.

20 horas. Puntualidad para el arranque del partido.

Formaciones

Lanús: Nuhuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno; Rodrigo Castillo, Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela, Gianluca Ferrari; Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Guillermo Acosta, Nicolás Laméndola; Ramiro Rodríguez, Leandro Díaz. DT: Hugo Colace.

La previa

Un fin de semana para el infarto deportivo que no se detuvo ni con la fecha FIFA, por un razonable accionar de los clubes y del cuerpo técnico de la Selección que no le sacó nombres a nadie para visitar a Angola.

El Granate ya está metido en la pelea por el campeonato, es uno de los 16 que jugará los mano a mano. Sin embargo, debe sumar para meterse en zona de Sudamericana por la tabla anual, más allá que jugará la final del actual trofeo continental. Será el sábado 22 de noviembre en Paraguay contra el Atlético Mineiro, con arbitraje del chileno Piero Maza.

La visita, por su parte, debe quedarse con los tres puntos para ilusionarse con dar la vuelta olímpica y no despedirse de la temporada tan pronto, a más de un mes para la Navidad. No ha sido un semestre sencillo para el Decano que de alguna manera lo refleja su actualidad en la tabla.

Integrantes del Grupo B que ya se apoderó Rosario Central, el destino final de San Martín de San Juan también puede deparar alguna plaza extra para entrar entre los 8 de parte de los tucumanos que ya no son dirigidos por Lucas Pusineri y quedaron al mando de Hugo Colace.

Pablo Dóvalo será el juez de un partido que en la previa no genera muchas expectativas, apenas conocer la intención de Mauricio Pellegrino si preservará mucho o preferirá darle rodaje a los nombres importantes de cara a la finalísima.