En el Libertadores de América, Independiente recibe a Rosario Central por la fecha 16 y última de la fase de grupos del Torneo Clausura. El rojo levantó en los últimos cotejos de la mano de Quinteros, y buscará cerrar de la mejor forma frente al mejor equipo de la temporada.

Sin chances de meterse en los octavos de final (puesto 12 con 15 puntos) el rojo en Avellaneda buscará terminar de la mejor forma una temporada donde pasó por todos los estados, y que de la mano de Gustavo Quinteros se pudo acomodar en la recta final de la competencia donde ganó tres partidos seguidos.

Si bien se tiene que combinar muchísimos resultados, el Rojo aún puede llegar a meterse en sudamericana, para ello debe ganar y terminar 47 en la general, y aspirar a un puesto 11 de la anual. Si Lanús gana la competencia libera un cupo, y si el Torneo Apertura lo consigue un elenco clasificado, también liberará otro lugar, por lo que las esperanzan no están apagadas.

Holan vuelve al Libertadores de América

Por su parte Central, líder de todo, no se juega nada en este partido. Quedó primero de la general con 66 puntos y boleto de Copa Libertadores en mano, manda en el Grupo B con 31 y con el 1 asegurado. Es por ello que se espera un equipo alternativo para la visita a Avellaneda.

Probables formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Fernando Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Jonathan De Irastorza; Mateo Pérez Curci, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Juan Manuel Elordi; Francesco Lo Celso, Federico Navarro, Ignacio Malcorra; Santiago López, Jaminton Campaz y Enzo Copetti. DT: Ariel Holan.

Datos del partido