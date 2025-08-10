A que hora se presentarán este lunes los neuquinos en el Panamericanos Junior

Los neuquinos Manuel Turone en ciclismo BMX Freestyle y Esteban Silva en las pruebas de tiro con arco, se presentarán este lunes 11 de agosto en el segundo día de competencia de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que tienen por escenario a la capital de Paraguay, en su gran mayoría de las actividades.

A las 9.15, en la modalidad Recurvo Individual Masculino de tiro con arco en fase de eliminatorias, el oriundo de Plottier, Esteban Silva se medirá con Raúl Ambranson de República Dominicana. Mientras que a las 14.50 estará compitiendo junto a Bruno Nunzi en el doble masculino en la modalidad Recurvo en cuartos de final ante Brasil.

El neuquino el domingo ocupó el décimo puesto (con 623 puntos) en la ronda de ranking de recurvo individual masculino, que lideró el boliviano Nanuq Herzog, con 657 puntos. En tanto, integrando el equipo argentino de mixto recurvo, junto a la santafesina Alma Pueyo, festejó una victoria contundente ante Bolivia por 6 a 0 en octavos de final, pero fue eliminado por Estados Unidos en cuartos, donde cayeron en un ajustado 5 a 4.

Turone en la previa de la final. Su objetivo es conseguir alguna presea

En tanto, a las 11.20 se llevará a cabo la final del ciclismo BMX Freestyle. El domingo el neuquino Manuel Turone y el bonaerense Valentino Villalba se aseguraron un lugar en la lucha por medallas, mientras que la catamarqueña Luz Corpacci quedó sin posibilidades de subir al podio.

Villalba fue segundo en la segunda serie clasificatoria masculina, con 25.33, siendo superado por el hondureño Víctor Martínez (25.34), mientras que Turone logró el primer puesto en la tercera serie, con 81.17 y se transformó debido a su gran actuación en serio aspirante a llevarse una medalla de la modalidad.