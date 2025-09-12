Dos partidos cerrarán la extensa programación del viernes, en la vuelta del Clausura 2025 de la Liga Profesional tras la pausa que impusieron las Eliminatorias Sudamericanas: Newell’s en Rosario esperando por Atlético Tucumán y Lanús que será local de Independiente Rivadavia.

Por posición en la tabla, lo mejor en la previa a la 8ª fecha de los interzonales podría estar en el Sur del Gran Buenos Aires. El Granate marcha 7° en la zona A y La Lepra mendocina es el 6° en la B, ambos con pretensiones de llegar a alguna copa internacional en el 2026.

Hernán Mastrángelo será el árbitro del partido en La Fortaleza, donde se espera que por el lado visitante sean titulares los cipoleños Ezequiel Centurión en el arco y Franco Amarfil en la mitad de cancha de los cuyanos.

Franco Amarfil, el cipoleño es clave en la mitad de cancha de Independiente Rivadavia.

En el Parque de la Independiente de Rosario, el dueño de casa no ha podido enderezar el rumbo tras su caída en el clásico de la ciudad. Empiezan a cuestionarse algunas decisiones de Cristian Fabiani en el banco y no están en zona de clasificación.

Mientras que Atlético, con Lucas Pusineri de entrenador, está 8°, por le alcanza para meterse en playoffs, principal objetivo planteado para el semestre. El juez del cruce en Rosario será Fernando Espinoza.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Ezequiel Muñoz, José María Canale, Nicolás Morgantini; Agustín Medina, Facundo Sánchez; Alexis Segovia, Marcelino Moreno, Dylan Aquino y Walter Bou DT: Mauricio Pellegrino.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Luciano Gomez; Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori o Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Ever Banega; Franco Orozco, Josué Colman, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto o Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela, Ignacio Galvan; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy; Lisandro Cabrera y Mateo Bajamich. DT: Lucas Pusineri.