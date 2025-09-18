La práctica de fútbol de Boca se concentró nuevamente en La Bombonera, un pedido especial del cuerpo técnico encabezado por Miguel Ángel Russo que busca recuperar ciertas tradiciones, y de la que no pudo formar parte el delantero Edinson Cavani.

El uruguayo se resintió de viejos problemas en el psoas y rápidamente quedó descartado del compromiso del domingo a las 21:15 como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 9 del Clausura 2025. Además, en el arco se perfila para volver Agustín Marchesín, después de su ausencia en cancha de Rosario Central, también por lesión.

El rival no llega en el mejor momento interno, luego que su técnico Omar De Felipe haya declarado con dureza contra los jugadores al término del compromiso por Copa Argentina, que marcó la eliminación de la institución ferroviaria contra Independiente Rivadavia de Mendoza. Hay revuelo por el Norte.

Quien se perfila para acompañar a Miguel Merentiel en la ofensiva es Milton Giménez, con chances de jugar la próxima Copa del Mundo ante la invitación de Gustavo Alfaro que ya lo hizo nacionalizar para tenerlo en cuenta.

La otra gran duda pasa por el mediocampo. Carlos Palacios quedó nuevamente en el centro de la escena por su recriminación a Claudio Úbeda en el cambio del último fin de semana. Pero más allá de eso, desde lo futbolístico tampoco convence totalmente. De todas maneras parece que el chileno volvería a contar con la chance de arrancar como titular ante su propia gente.

Semana completa

El técnico Russo volvió a decir presente en el ensayo del plantel profesional. Tras superar dificultades en cuanto a su salud, el técnico recuperó las rutinas laborales en la institución.

La semana pasada fue más condicionada en este sentido, a causa de una infección urinaria que lo tuvo ausente durante varios estímulos del plantel.