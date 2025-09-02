Alpine bajó línea e implementa "reglas de convivencia" para lo que se viene

El Gran Premio de Países Bajos dejó mucha tela para cortar dentro de la escudería Alpine, ya que Franco Colapinto quedó cerca de sumar sus primeros puntos, apuntando al equipo y a su compañero Pierre Gasly quien le devolvió el puesto cuando estaba en pelea con Ocon. Ante esto, las redes sociales estallaron, y desde el equipo francés publicaron el “Código de comunidad” para evitar inconvenientes en el futuro.

Mediante sus redes sociales, Alpine remarcó varios conceptos para mantener un código de convivencia en la interacción virtual, donde los fanáticos del piloto argentino explotaron contra el equipo y el principal piloto Gasly, y evitar así las faltas de respeto. En total, son seis ítems:

Nuestra prioridad es promover un espacio seguro e inclusivo donde cada uno pueda comprometerse con el equipo, el deporte y todo lo que conlleva". "Ser respetuoso con los fanáticos, pilotos, miembros del equipo y demás. Tratar a todo el mundo con dignidad y respeto". "No utilice lenguaje ni participe en comportamientos discriminatorios, degradantes, ofensivos o hirientes hacia otros. Esto incluye blasfemia". "Nosotros queremos oír sus comentarios y posteos sobre todos los temas de discusión, pero no queremos ver a nuestra audiencia postear spam, avisos o contenido no relacionado". "No compartas información personal, de contacto o detalles sobre ti u otras personas. Respeta la privacidad del resto". "Si ves algo que rompe estas reglas o es inapropiado, por favor repórtalo. Nosotros también nos comprometemos a advertir acerca de los individuos que violen estas normas".

En las últimas horas, el ataque de los fanáticos de Franco Colapinto se repitió, dejando mensajes desubicados tanto para Alpine como a Gasly, es por ello que las medidas serán severas para los seguidores. Luego de dar a conocer las medidas, el mismo piloto argentino festejó las medidas con dos iconos de aplausos.