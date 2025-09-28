En Mendoza, Independiente Rivadavia y Huracán empataron sin goles por la 10ª fecha del Clausura de la zona A, mientras que en Córdoba, Instituto y Lanús repitieron el resultado por el grupo B.

Fue el cierre nocturno del domingo, pero no de la fecha en la Liga Profesional que todavía tiene dos encuentros pendientes para el lunes, entre ellos el de Barracas buscando la punta de la zona A ante Belgrano como local. Además, Vélez será local de Atlético Tucumán en el otro cuadro que lo mantiene a Riestra en lo más alto después de su bombazo en el Monumental.

El punto que repartieron en Cuyo no le sirve de mucho a ninguno de los dos equipos, por ahora afuera de la clasificación a playoffs. En Independiente Rivadavia volvieron a ser titulares los cipoleños Franco Amarfil y Ezequiel Centurión.

Los locales, dirigidos por Alfredo Berti sufrieron la expulsión del defensor uruguayo Leonard Costa ya en el tiempo agregado al reglamentario.

Alta Córdoba

En cancha de Instituto se vivió en un entretenido partido en el que los arqueros de ambos equipos tuvieron intervenciones notables para mantener el empate. Manuel Roffo en el local y Nahuel Losada en la visita se lucieron en diferentes oportunidades.

Pese a las chances generadas, las vallas se mantuvieron invictas y el punto le termina sirviendo mucho más al Granate de Mauricio Pellegrino que se mantiene cuarto y dentro de la clasificación transitoria a las definiciones mano a mano.

Aunque no hubo goles, el trámite del partido en Córdoba fue muy entretenido entre Instituto y Lanús.

La fecha 10 concluirá el martes con Newell's esperando por Estudiantes de La Plata, una de las última chances para el conjunto rosarino de soñar con clasificar entre los ocho mejores de la zona A.