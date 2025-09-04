Por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026, Brasil empata con Chile 0 a 0 en la ciudad de Río de Janeiro con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera y la ausencia ruidosa de Neymar entre los convocados.

24 Minutos. Resiste Chile. Lo domina Brasil, pero por ahora sin poder convertir sobre el arco visitante. Chile todavía no pateó al arco de Brasil.

6 Minutos. Gol anulado a Brasil. Off side de Casemiro en un tiro libre que cayó en el área visitante a modo de centro. El mediocampista cabeceó preciso, pero partió en posición indebida.

21:31 Comenzó el partido.

La previa

El andar de la Selección pentacampeona del mundo eran tan irregular que la Confederación fue en búsqueda del experimental Carlo Ancelotti para enderezar el timón. “Carletto” lo logró de inmediato, pero quedó claro que rápidamente impuso sus reglas que no se resumen solamente a lo que sucede dentro del campo de juego.

Nombres de jerarquía, en el vecino país hay de sobra. El ex entrenador del Real Madrid no carece de material, como si lo hace su rival de esta noche. Pero a veces… mucho es tan problemático como poco.

Neymar y una ausencia más en la Verdeamarela

Las lesiones, su presencia en el fútbol de Arabia Saudita y su aspecto físico desmejorado, quitaron a Neymar de la marquesina sin mayores objeciones, pero el “10” volvió a su país, se puso de nuevo la camiseta del Santos, y aunque su rendimiento sigue están lejos de la súper estrella mundial que supo ser, sigue siendo Neymar.

Por eso, su ausencia en la última convocatoria llamó la atención y desde el cuerpo técnico salieron a explicar que se debía a una cicatriz de un viejo desgarro.

El futbolista lo desmintió públicamente, jugó con normalidad en el club después de conocerse la lista definitiva de convocados para esta doble fecha y se desató un conflicto impensado que abre expectativas en torno a la reacción del público en el estadio.

A favor de Ancelotti, se juega en el Maracaná, una plaza no demasiado fanática por “Ney”.

Chile, en búsqueda de la levantada sin Gareca

Chile, por su parte, está último, fue el primer eliminado y no irá a la Copa del Mundo por tercer certamen consecutivo. Ya sin Ricardo Gareca en el banco, asumió interinamente Nicolás Córdova, quien además de pedir cambios en torno a la Selección, tomó la decisión de no llamar más a los últimos exponentes de sus campeones de América. Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Charles Aránguiz no formarán parte de este ciclo, que por ahora es sólo de dos partidos.

Pese a todo ellos, el campo de juego estará repleto de figuras. Las probables formaciones anuncian nombre espectaculares, sobre todo el lado del dueño de casa.

Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro; Estêvão, Raphinha, Gabriel Martinelli; Matheus João Pedro. DT: Carlo Ancelotti.

Chile: Lawrence Vigouroux; Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Iván Román; Fabián Hornazabal, Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Gabriel Suazo; Lucas Cepeda, Alexander Aravena, Ben Bereton. DT: Nicolás Córdova.