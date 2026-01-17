Enrico Almeida Moreira hace historia en Brasil al convertirse en el futbolista de menor edad en ser comprado durante el presente mercado de pasos por parte del Corinthians a sus propios padres en una suma millonaria que no trascendió.

Apenas 6 años tiene el niño que sacudió las redes sociales con una cuenta personal que crearon sus progenitores, Gustavo Moreira y Daniela Almeida, gambeteando y haciendo goles contra niños de su misma edad con la camiseta de Flamengo, en los torneos de fútbol sala de Río de Janeiro.

Su evidente talento rápidamente captó el interés de los usuarios, que llevaron su número de seguidores a 300.000 y las imágenes no tardaron en llegar a los ojos de diferentes agentes deportivos.

Así fue como el gigante de la ciudad de San Pablo, donde por ejemplo fue ídolo Carlos Tévez, y también vistió la 9 blanca Ronaldo Nazario, fue un poco más allá, se contactó y ofertó dinero por su ficha.

Enrico se quedó con la camiseta número 9 de su categoría en el Corinthians.

Enrico no es el primer contrato que firma. Ya tiene una marca deportiva que lo asiste (Puma) y una agencia de representación. Por el vocabulario empleado y los términos de sus publicaciones, queda claro que la cuenta de Instagram es administrada por sus padres y resulta aún más shoqueante leer los textos redactados en primera persona, como si se tratara de él mismo tipeando ante una PC o un celular.

“¡Hola Nación! Ha llegado el momento de decirnos adiós con el corazón lleno de emociones, quiero expresar mi más profunda gratitud por todo lo que has hecho por mí", es apenas un párrafo de las palabras que dejó en la cuenta @enrico18. Nación hace referencia a la hincha de Flamengo, el club donde dio sus primeros pasos como futbolista en la escuelita.

Enrico captó el interés del mundo a través de las redes sociales, haciendo goles con la camiseta del Flamengo.

Debate abierto

La transacción despertó un profundo debate en el vecino país, no sólo de dirigentes, sino de simpatizantes en general. El camino futbolístico que aún tiene por delante el niño es larguísimo e imposible de prever.

Sin dudas que su talento es innato y despierta diferentes ilusiones deportivas, pero quienes han sido centrados en la crítica fueron sus propios padres que por el momento son los únicos beneficiados con toda esta situación.