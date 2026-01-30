Luego de haberse plantado en el arranque de la pretemporada, el juvenil Javier Ruiz dejará a Independiente para convertirse en refuerzo del Necaxa de México por una suma de 1 millón 600 dólares por el 60% de su ficha.

El técnico del equipo argentino, Gustavo Quinteros, lo quiso especialmente al mediocampista ofensivo, pero el profesional se mostró inflexible ante la repesca del cuadro de Avellaneda y siempre convencido de pasar a jugar al exterior más allá de tener contrato vigente hasta diciembre de 2028 con el club que lo formó desde inferiores.

En Barracas Central Javier Ruiz tuvo un gran 2025.

Antes del arranque del Apertura 2026 hubo un último intento por parte de la dirigencia para retenerlo. El pedido del entrenador fue explícito y el presidente Néstor Grindetti no quiso obviar la gestión.

Sin embargo, aseguran que la charla apenas superó el minuto de duración y sólo sirvió para confirmar que Ruiz no quería saber nada de volver a jugar con la camiseta del Rojo.

Le puso precio

Ante este panorama, el titular de la Comisión Directiva informó la situación y se tasó al futbolista.

A los millones que Independiente se asegura con la firma, Necaxa tendrá la opción de adquirir un 20% más en un año a cambio de otros 800 mil dólares.

Con la venta de Ruiz a México, el técnico Gustavo Quinteros tiene un plazo extra en el mercado de pases del Rojo.

De esta manera, el Rojo se aseguró caja por un nombre que no tenía intención de pertenecer al nuevo proyecto y conseguirá extender su presencia en el mercado de pases por haber venido a un club del exterior.