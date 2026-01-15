La Amistad y Deportivo Roca definirán mano a mano uno de los dos finalistas patagónicos del Federal Amateur a partir del domingo a las 19 en la cancha de los cipoleños con el arbitraje de Kevin Bustos de Río Colorado.

El conjunto cipoleño arranca como local, pese a que en la fase de grupos finalizó adelante del Naranja. De hecho, ambos compartieron la zona 9 de la Patagonia en la clasificación que quedó en poder de La Amistad, escoltado por Roca.

Lo que viene será el tercero de los cruces entre dos viejos conocidos de la Liga Deportiva Confluencia, ya un clásico también entre técnicos: Alfredo Tizza por el lado de los que comienzan como locales y de Martín Medina en Roca.

Alfredo Tizza, el técnico de La Amistad de Cipolletti.

A diferencia de aquel primer duelo en Cipolletti, esta vez se jugará en una cancha diferente. La Amistad estrenó su flamante campo de juego recién en 2026, reducto que no conocieron los roquenses.

Curiosamente, ninguno de los dos últimos partidos que jugó ante su gente, el subcampeón de la Confluencia logró la victoria. Primero perdió con Independiente de Neuquén y luego empató con San Patricio de El Chañar. Las victorias en tierras neuquinas inclinaron la balanza a su favor.

Martín Medina, el técnico del Deportivo Roca.

Roca viene de una bien brava. Atlético Regina cayó en el Luis Maiolino el último domingo y dejó de participar en la división de ascenso. Además, el Depo no perdió en la Perla del Valle y alcanzó un contundente pasaporte como semifinalista.

Números a favor de los cipoleños

En ninguno de los dos partidos previos entre ambos equipos de la temporada, Roca logró ganar. El primero de los duelos fue empate en Cipolletti 1 a 1 y el segundo terminó en victoria de La Amistad a domicilio por 2 a 1.

El ganador de la llave cruzará en la final al mejor entre Boxing Club y Jorge Newbery, semi que se pondrá en marcha en la ciudad de Comodoro Rivadavia, también el domingo, pero a partir de las 17 y el control de Danilo Viola de Viedma.