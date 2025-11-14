¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 14 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Cultura en movimiento

Nuevas propuestas culturales en el Auditorio Municipal "Confluencia Viva"

La programación cultural del Auditorio Municipal Confluencia Viva continúa este fin de semana con dos propuestas que invitan a disfrutar del talento local y del encuentro con el arte en todas sus formas. 

Por Facundo Julio
Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 14:39
La programación cultural del Auditorio Municipal Confluencia Viva continúa este fin de semana con dos propuestas que invitan a disfrutar del talento local y del encuentro con el arte en todas sus formas. La música y el teatro serán los protagonistas de una nueva cita abierta a toda la comunidad.

Mañana a partir de las 19, la cantautora neuquina Ailín al sol presentará su disco “Todas soy yo”, una obra que reúne viajes, vivencias y aventuras de los últimos años. Virginia Ailín Dómina, más conocida por su nombre artístico, es una artista versátil de espíritu inquieto y compositora autodidacta. En este trabajo, cada canción propone un paisaje distinto y refleja un recorrido que celebra la autenticidad y la libertad de ser uno mismo.

En tanto que, este domingo a las 18 el Taller Municipal de Teatro para Adultos ofrecerá una muestra de su trabajo en proceso sobre la construcción de personajes y vínculos. En escena, una variedad de personajes se encuentran en diferentes situaciones que dan lugar a intrigas, tensiones y revelaciones, mostrando sus caras ocultas y sus verdaderos intereses. Como se anticipa con humor, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.

Ambas actividades forman parte de la programación cultural que la Municipalidad de Neuquén ofrece a la comunidad, con el objetivo de fortalecer los espacios de encuentro y difusión para los artistas locales, promoviendo la creación y el acceso a la cultura en la ciudad.

