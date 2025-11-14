La programación cultural del Auditorio Municipal Confluencia Viva continúa este fin de semana con dos propuestas que invitan a disfrutar del talento local y del encuentro con el arte en todas sus formas. La música y el teatro serán los protagonistas de una nueva cita abierta a toda la comunidad.

Mañana a partir de las 19, la cantautora neuquina Ailín al sol presentará su disco “Todas soy yo”, una obra que reúne viajes, vivencias y aventuras de los últimos años. Virginia Ailín Dómina, más conocida por su nombre artístico, es una artista versátil de espíritu inquieto y compositora autodidacta. En este trabajo, cada canción propone un paisaje distinto y refleja un recorrido que celebra la autenticidad y la libertad de ser uno mismo.

En tanto que, este domingo a las 18 el Taller Municipal de Teatro para Adultos ofrecerá una muestra de su trabajo en proceso sobre la construcción de personajes y vínculos. En escena, una variedad de personajes se encuentran en diferentes situaciones que dan lugar a intrigas, tensiones y revelaciones, mostrando sus caras ocultas y sus verdaderos intereses. Como se anticipa con humor, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.

Ambas actividades forman parte de la programación cultural que la Municipalidad de Neuquén ofrece a la comunidad, con el objetivo de fortalecer los espacios de encuentro y difusión para los artistas locales, promoviendo la creación y el acceso a la cultura en la ciudad.