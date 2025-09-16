La violencia del partido por Copa Sudamericana entre Independiente y la U. de Chile sigue generando escándalos y polémicas, incluso en ámbitos que trascienden lo deportivo. Es que los integrantes de Seattle Supersonics, la banda argentina tributo a Nirvana, la cual tiene a dos cipoleños entre sus filas (Ezequiel Díaz y Cristian Montero), fue amenazada de muerte en la previa a su gira por el país trasandino.

Seattle Supersonics ya tenía pactados al menos tres conciertos durante el último fin de semana de septiembre, pero en las últimas horas anunciaron la cancelación de esas presentaciones, argumentando "violencia xenófoba".

"Estos son de los anuncios que detestamos dar, mucho más por los motivos, pero seremos transparentes (a diferencia de la producción que solo dijo 'por fuerza mayor') sobre la cancelación de los shows en Chile. Como dice la imagen clara y directamente, lo que ha pasado es que 'ganaron los malos'", arranca el comunicado de la banda.

Acto seguido, aclararon que fueron amenazados de muerte, tanto ellos como los integrantes de la productora local, e incluso de boicot, en caso de seguir con las presentaciones, por el sólo hecho "de ser argentinos, a propósito de los acontecimientos de violencia que se dieron en el estadio del Club Atlético Independiente entre la hinchada de la U de Chile y la hinchada local, los cuales repudiamos en todo sentido y claramente, no tenemos absolutamente nada que ver, por absurda que sea la aclaración".

Si bien contaron que ellos "desestimaron las amenazas por la lejanía con el conflicto con ese evento deportivo... Algunas personas de la producción recibieron amenazas con fotos y nombres de familiares directos, lo que incrementó de parte de ellos la preocupación".

La violencia entre Independiente y la U. de Chile embarró la gira de una banda argentina en el vecino país

Fue así que "luego de evaluarlo, llegaron a la conclusión de que nadie en Chile podría asegurar tanto nuestra seguridad como así también de otras personas involucradas en los eventos... solo por ser argentinos".

Por último, desde la banda aseguraron que las "entradas serán devueltas automáticamente por el medio por donde se adquirieron". "Lamentamos muchísimos esto, solo podemos estar agradecidos con todos los fans chilenos que estaban expectantes con los shows, con sus tickets comprados y con ganas de simplemente disfrutar de un espectáculo, a todos un inmenso abrazo y muchisimas gracias, ya nos volveremos a ver... Ya ganaremos los buenos, pero esta vez... ganaron los malos", cierra el escrito.