El chofer de la empresa KoKo, un hombre de 45 años, se descompensó por una falla cardíaca mientras conducía, y terminó chocando contra un taxi en Neuquén. Fue trasladado de urgencia a la Clínica San Agustín, aunque su estado es estable.

Según explicó el subcomisario Abel Elizondo, jefe de la División Tránsito, el conductor sufrió “una patología cardíaca” compatible con un cuadro similar a un infarto. La descompensación fue repentina: el colectivo alcanzó a colisionar por alcance con un Renault Logan que funcionaba como taxi. El taxista, de 47 años, resultó ileso y fue dado de alta en el momento.

Durante el episodio el colectivo llevaba dos pasajeros que no sufrieron lesiones. Todo ocurrió tan rápido que no llegaron a advertir la situación. El vehículo terminó sobre un nicho de gas, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad con bomberos, policía y personal de Camuzzi, que trabajó para controlar la pérdida y garantizar que no hubiera riesgo de explosión.

Sin evacuaciones

Elizondo confirmó en diálogo con La Primera Mañana por AM550 que no fue necesario evacuar viviendas, aunque la zona quedó sin servicio de gas por unas horas mientras se realizaban las tareas de reparación. El servicio se normalizó horas después.

Con respecto al colectivo, permaneció en el lugar hasta que Criminalística completó las pericias para determinar la dinámica del hecho y la velocidad a la que circulaba. Por precaución, no se lo pudo mover de inmediato debido a la fuga de gas.

En relación al estado del chofer, continúa internado en observación, a la espera de un nuevo parte médico. No está en terapia intensiva y evoluciona favorablemente.

Extremar precauciones

El subcomisario Abel Elizondo pidió extremar los cuidados al volante en un fin de año marcado por el estrés y el aumento de la circulación. Recordó la importancia del uso del cinturón, evitar maniobras riesgosas y designar un conductor responsable. Adelantó que en los próximos días habrá operativos de control vehicular y alcoholemia en distintos puntos de la ciudad.

