Se desconocieron: discusión entre albañiles terminó con amenazas, un revolver y una persecución policial

Dos albañiles que trabajan en una construcción ubicada en el centro neuquino tuvieron una violenta discusión que derivó en una fuerte amenaza, porque uno de ellos sacó un arma de fuego y anticipó, de ser necesario, la usaría para terminar con la pelea.

La situación se dio durante este fin de semana, en una obra en construcción ubicada en la Torre Aura, del barrio Gamma. Quienes alertaron a la policía fueron los vecinos del complejo, que vieron como la situación escalaba.

El trabajador amenazado tiene 18 años, mientras que el otro, de 35, fue el que sacó el revólver calibre 38, con el que lo increpó. Tras esa situación huyó, y pudo ser interceptado por la policía, que lo demoró.

En su poder no tenía el arma, pero las autoridades pudieron recuperarla porque un compañero de ambos obreros se acercó a la policía y señaló que el acusado por amenazas agravadas, la había ocultado cerca de uno de los comedores. De hecho se las entregó, envuelta en un chaleco refractario.

Al caso lo lleva adelante personal de la Comisaría 1°, que además secuestró la mochila del aprehendido, que tenía una billetera con $320.400 en efectivo, un teléfono celular y tarjetas bancarias. También incautaron un vehículo Chevrolet Corsa City gris, propiedad del demorado.