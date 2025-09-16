¿Lo bajarán? un gatito se subió al pino gigante de una iglesia y hay un operativo para rescatarlo

Un gatito tiene a maltraer a los vecinos del barrio Parque Industrial y a los fieles de la parroquia San Cayetano, porque desde hace días detectaron que está subido a la rama más alta de un pino de 9 metros que linda con la iglesia, y hasta ahora no logró bajar, ni pudieron ayudarlo a regresar al suelo.

“Veníamos oyéndolo maullar, hasta que lo vimos en el pino. Primero no nos preocupamos pero después nos dimos cuenta de que no puede bajar solo, y empezamos a pedir ayuda” dijo una de las vecinas, que junto a otros miembros de la parroquia alertaron acerca de la situación.

Pedido de ayuda

Sin embargo, pese a los intentos por auxiliarlo, el ‘minino’ continúa en lo más alto del árbol. “Cerca del mediodía vinieron los bomberos, pero trajeron una escalera con la que no lograron acercarse al animal, porque realmente está a una gran altura” expresó otra mujer.

Ahora, mientras esperan la intervención del área de Bienestar Animal de la municipalidad, siguen intentando bajarlo. “Probamos con comida, y llamándolo. Pero está tan alto que es imposible que nos haga caso. Se necesita otro tipo de ayuda” reclamaron.