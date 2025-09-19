Aplausos para el proyecto que busca endurecer penas a conductores que matan o lesionan al volante ¿de qué se trata?

Familiares y allegados de víctimas de accidentes de tránsito neuquinas celebraron el proyecto que busca endurecer las penas para los que provoquen muertes o lesiones por imprudencia al volante. Para eso se reformaría el código penal, aunque la ley (que fue aprobada por mayoría) deberá pasar por Diputados para su definitiva puesta en vigencia.

“Lo veníamos pidiendo hace años. Ahora nos queda la aprobación en Diputados, pero estamos muy conformes. Con este nuevo planteo, los que causen daños graves o lesiones podrán ir presos. Y se acabaron las ‘probation’ que venían utilizando los jueces para darles la posibilidad de negociar a aquellos que ocasionaban muertes al volante” argumentó Fabiana Marillán, de la fundación ‘Estrellas Amarillas” de Neuquén, en diálogo con la ‘Primera Mañana’, que se emite por AM550.

Agravantes

La mujer aclaró que “los familiares de estas víctimas no buscamos venganza, queremos justicia. Hay gente que todavía no comprende la gravedad del daño que causa”.

En ese marco destacó que la reforma incorporaría agravantes para definir las penas. “El alcohol o consumo de medicamentos que afecten la aptitud al conducir, el exceso del 30% sobre la velocidad máxima permitida, el manejo sin habilitación, la manipulación de teléfonos móviles y el cruce indebido de pasos ferroviarios serían los puntos que endurecerían las condenas” detalló.

Mirá la nota completa: