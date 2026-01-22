La Municipalidad de Cipolletti decidió desvincular a un empleado luego de detectar el uso indebido de una tarjeta de combustible oficial para cargar nafta en un vehículo particular. El hecho ocurrió el sábado 17 de enero y fue advertido a partir de las cámaras de seguridad de una estación de servicio, que registraron la maniobra irregular.

Según se informó, la tarjeta involucrada estaba asignada a un chofer que se desempeñaba en la Secretaría de Servicios Públicos desde agosto de 2025. El trabajador intentó utilizarla para cargar combustible en su camión personal, con el gasto a cargo del Municipio, una práctica prohibida y considerada una falta grave.

Tras confirmarse la situación, el gobierno local actuó de manera inmediata. Se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes, se reunió la documentación respaldatoria y se puso toda la información a disposición para el esclarecimiento del caso. El empleado fue apartado de sus funciones y dejó de formar parte de la planta municipal.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que la gestión mantiene una política de tolerancia cero frente al uso indebido de recursos públicos y subrayaron que este tipo de conductas no serán encubiertas ni minimizadas. En ese sentido, el intendente Rodrigo Buteler fue contundente al señalar que “cada peso del Estado es de los vecinos y debe usarse para mejorar la ciudad”, y aseguró que el Municipio actuará con firmeza ante cualquier intento de abuso.

La decisión busca reforzar los controles internos y enviar una señal clara sobre la responsabilidad en el manejo de fondos y herramientas que pertenecen a toda la comunidad.