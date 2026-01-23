Partidazo de viernes por la noche en Avellaneda con el debut de Independiente que le gana 1 a 0 a Estudiantes , el último campeón de la Liga Profesional de la Argentina en el que podría ser el último compromiso de Santiago Ascacibar, el nuevo objeto de deseo de Boca.

El dueño de casa comenzó con todo y no dejó que el visitante salga de su propio campo. Un par de tiros de esquinas consecutivos sobre el área del conjunto de La Plata llevó peligro contra el arco que defiende el experimentado Fernando Muslera en los primeros 5 minutos.

Sobre los 20 minutos, el arquero visitante le tapa un buen remate a Matías Abado que se filtró por la derecha y sacó un peligroso intento al primer palo.

El Rojo llevó el gasto de la mayor parte del primer tiempo que parecía irse con los arcos en cero, pero en un lateral sobre la derecha a los 44 minutos llegó el envío largo al punto penal con las manos, Gabriel Ávalos peinó como todo buen 9 y a sus espaldas entró Luciano Cabral para controlar y en el mismo movimiento perfilarse para sacar el remate de derecha con el que estampó la primera diferencia.

Formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pírez, Santiago Núñez, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Santiago Ascacibar; Cristian Medina; Facundo Farías, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Arbitro: Nazareno Arasa.

La previa

El Rojo que hace 7 partidos no pierde puntos bajo la conducción de Gustavo Quinteros no ha hecho ruido en el mercado de pases. Sólo sumó a Ignacio Malcorra como agente libre desde Rosario Central, pero se concentró en elevar el nivel individual de cada uno de sus jugadores.

Santiago Montiel, el encargado de aportar el desequilibrio individual en Independiente.

El Pincha es el último monarca argentino. Con la amnistía para todos los jugadores por el pasillo de espalda al Canalla en Rosario, hasta Juan Verón salió ileso del Tribunal de Disciplina de la AFA apelando directamente al TAS por aquella decisión de proclamar a los rosarinos entre gallos y medianoches.

Tampoco en el conjunto de La Plata hubo contrataciones. Es más, la formación de Eduardo Domínguez que vuelve a la institución en la cual trabajó previamente, está a un paso de perder a su estandarte, si es que Boca acelera finalmente por el mediocampista central.

Eduardo Domínguez sigue en el banco de Estudiantes de La Plata luego de ser campeón.

A cambio, dicen que el Pincha pidió por Kevin Zenón al Xeneize así que por ahí anda la negociación en uno de los pases que podría meter barullo en el alicaído verano del mercado de pases.